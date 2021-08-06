Her 100 kişiden 72’si Bolulu

2020 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi(ADNKS) Sonuçlarına göre Bolu İlinde ikamet eden her yüz kişiden 72’si Bolu ili nüfusuna kayıtlı olduğu açıklandı.

Her 100 kişiden 72’si Bolulu

Haber: Ceylan

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğümüz tarafından açıklanan verilere göre Bolu ilinde ikamet edenlerin % 71,61’i Bolu ili nüfusuna kayıtlı olup, % 28,39’u diğer illerin nüfusuna kayıtlıdır. Bolu ilinde, Düzce nüfusuna kayıtlı 10.275 kişi (% 3,37) ile Düzce ili ikinci sırada gelmekte olup, Düzce ilini sırasıyla 6.966 kişi (% 2,29) ile Zonguldak, 5.690 kişi (% 1,87) ile Çorum illeri izlemektedir. Bolu ilinde ikamet eden kişiler arasında son sırayı 61 kişi (% 0,02) ile Hakkâri ili almaktadır. Hakkâri ilini sırasıyla 62 kişi (% 0,02) ile Yalova, 138 kişi (% 0,05) ile Tunceli, 142 kişi (% 0,05) ile Kilis illeri izlemektedir.

Bolu'da İkamet Edenlerin İllere Göre Dağılımının verileri şu şekilde;

Bolu'da İkamet Edenlerin

İllere Göre

Dağılımı (İlk On İl)          Kişi                                               Oran

Bolu                                   218.149                                         71,61

Düzce                                10.275                                            3,37

Zonguldak                         6.966                                              2,29

Çorum                               5.690                                              1,87

Ankara                               5.655                                              1,86

Karabük                             3.031                                              0,99

Sakarya                              2.147                                               0,70

Ağrı                                   2.095                                               0,69

Trabzon                             1.940                                               0,64

Sivas                                  1.884                                               0,62

Bolu'da İkamet Edenlerin

İllere Göre Dağılımı

(Son On İl)                        Kişi                                                Oran

Kırklareli                           205                                                 0,07

Tekirdağ                            199                                                 0,07

Muğla                                181                                                 0,06

Uşak                                  177                                                 0,06

Şırnak                                151                                                 0,05

Burdur                               150                                                  0,05

Kilis                                   142                                                  0,05

Tunceli                              138                                                  0,05

Yalova                               62                                                    0,02

Hakkari                              61                                                    0,02

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