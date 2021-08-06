Her 100 kişiden 72’si Bolulu

Haber: Ceylan

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğümüz tarafından açıklanan verilere göre Bolu ilinde ikamet edenlerin % 71,61’i Bolu ili nüfusuna kayıtlı olup, % 28,39’u diğer illerin nüfusuna kayıtlıdır. Bolu ilinde, Düzce nüfusuna kayıtlı 10.275 kişi (% 3,37) ile Düzce ili ikinci sırada gelmekte olup, Düzce ilini sırasıyla 6.966 kişi (% 2,29) ile Zonguldak, 5.690 kişi (% 1,87) ile Çorum illeri izlemektedir. Bolu ilinde ikamet eden kişiler arasında son sırayı 61 kişi (% 0,02) ile Hakkâri ili almaktadır. Hakkâri ilini sırasıyla 62 kişi (% 0,02) ile Yalova, 138 kişi (% 0,05) ile Tunceli, 142 kişi (% 0,05) ile Kilis illeri izlemektedir.

Bolu'da İkamet Edenlerin İllere Göre Dağılımının verileri şu şekilde;

Bolu'da İkamet Edenlerin

İllere Göre

Dağılımı (İlk On İl) Kişi Oran

Bolu 218.149 71,61

Düzce 10.275 3,37

Zonguldak 6.966 2,29

Çorum 5.690 1,87

Ankara 5.655 1,86

Karabük 3.031 0,99

Sakarya 2.147 0,70

Ağrı 2.095 0,69

Trabzon 1.940 0,64

Sivas 1.884 0,62

Bolu'da İkamet Edenlerin

İllere Göre Dağılımı

(Son On İl) Kişi Oran

Kırklareli 205 0,07

Tekirdağ 199 0,07

Muğla 181 0,06

Uşak 177 0,06

Şırnak 151 0,05

Burdur 150 0,05

Kilis 142 0,05

Tunceli 138 0,05

Yalova 62 0,02

Hakkari 61 0,02