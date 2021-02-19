Her 6 kişiden 1’i ödenek aldı

Haber: G. Deniz Bakır

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 2021 yılı Ocak ayı istatistiklerini yayınladı. Bolu’da geçen yılın aynı ayında açık iş sayısı 960 iken bu yıl bu sayı 242 oldu. Özellikle pandemi kısıtlamaları sebebiyle bazı kurumlar ve dükkanların kapanması da, işsizlik yaşayan vatandaşların önlerindeki alternatif iş olanaklarını oldukça azalttı.

Geçtiğimiz ay Bolu’da yaşayan vatandaşlarımızdan 269’u İşkur aracılığıyla iş sahibi olurken aktif işgücü programlarına ilkokul mezunu 71, ortaöğretim mezunu 211, önlisans mezunu 47, lisans mezunu 36 kişi olmak üzere toplamda 365 kişinin katıldığı açıklandı.

İlimizde ayrıca 2020 yılının Ocak – Aralık döneminde 6 bin 50 kişi işsizlik ödeneğine müracaat ederken bunların bin 948’i işsizlik ödeneğini almaya hak kazandı.