Haber: Erdal Tanrıverdi

Tam kapanma sürecinin başlamasıyla birlikte evlerine kapanan vatandaşlara moral vermek isteyen Bolu Belediyesi, dün gece bir ilke imza atarak mobil konser düzenledi.

"Yerel Sanatçılara destek, Bolu'ya moral" sloganıyla ilki Bahçelievler – Borazanlar Mahallesi'nde gerçekleşen Bolu'da uzun yıllardır müzisyenlik yapan, son olarak katıldığı O Ses Türkiye yarışmasıyla da adını Türkiye'ye duyuran yerel şarkıcı Nazlıcan ve müzisyen arkadaşları etkinlikte üstü açık otobüsün üzerinde verdiği konserle Bolululara unutulmaz bir gece yaşattılar.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan konserde Nazlıcan, söylediği şarkılarla kulakların pasını sildi. Sıra dışı konserle büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşayan mahalle sakinleri de pencere ve balkonlardan Nazlıcan'ın söylediği şarkılara eşlik ettiler. Konseri sosyal medya hesapları üzerinden takip eden vatandaşlar ise yaptıkları yorumlarla Bolu Belediyesi'ne ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a kısıtlamada kendilerine moral oldukları için teşekkür ettiler.

"Mobil konserler her akşam farklı bir mahallede devam edecek"

Konserin ardından konuşan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Sözcüsü Rasim Özdemir, mobil konserlerin her akşam farklı bir mahallede devam edeceğini bildirdi. "Düzenlediğimiz konserlerle tam kapanma nedeniyle evlerinde olan vatandaşlarımızı bir nebze de olsa mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere" diyen Özdemir, "Bu konserin bir başka anlamı da yerel sanatçılarımıza destek olmak. Biliyorsunuz pandemi dolayısıyla birçok eğlence mekanı aylardır kapalı. Sanatçılarımız, müzisyenlerimiz aylardır işsiz. O nedenle bizler, bu etkinlikle vatandaşlarımıza moral verirken, yerel şarkıcılarımıza, müzisyenlerimize de destek olmuş oluyoruz. Bu akşam vatandaşlarımızın desteğini bizzat gördüm. İnşallah etkinliğimiz kısıtlama boyunca her akşam farklı bir devam edecek" diye konuştu.