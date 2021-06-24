Her birine 3’er yıl hapis

Haber: Okay Özcan

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde; S.S. ile Y.A. yönelik, “Silahla kemik kırığı oluşturmak şekilde kasten yaralama, birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma, hakaret ve mala zarar verme” sulamalarıyla tutuksuz yargılanan E.A., O. G. Ve M.C. son kez hakim karşısına çıktılar. Duruşmada, sanıklardan biri olan M.C. kendilerine yönelik, ‘Sizi yaşatmayacağım. Beni şikayet ederseniz sizi Bolu’da gezdirmem” diye tehdit edildiklerini belirten Y.A. ayrıca üzerlerinde bulunan Bin 500 liranın da alındığını iddia etti.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 sanığında sadece silahla kemik kırığına neden olmaktan dolayı sanıkların cezalandırılmasını, diğer suçlardan beraatine karar vererek, E.A., O.G. ve M.G.’nın 3’er yıl olmak üzere toplam 9 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.