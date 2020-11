Her bo..loğ olunca böyle olur!..

Gazetecilik nasıl olur onu en iyi biz biliriz de kendisini size gazeteci diye yutturan zavallıların iki kitap okumayla öğrendiği süslü lafları açıklama diye yazmanız sizin insanlık düzeyinizi ortaya koyması bakımından önemli…

Gazeteci bildiğini gördüğünü düşündüğünü dirayet ve samimiyetle yazan kişidir. Kişiye göre kırılmaz, bükülmez. Yine söyleyelim 10 Kasım törenlerinde olmayışınızın açıklamasını 29 Ekim’e dayandırmak şark kurnazlığından öteye gitmez. 29 Ekim’e izin alamayan sizler bundan sonra hiçbir törene katılmayacak mısınız?

Gelelim kendin çal kendin oyna kabilinden hem sorup hem cevap verdiğiniz sorulara;

Bolu Olay/ Gündem Gazetesi daha önce sayısız törende siyasi partilerin, oda, dernek ve sendikaların Atatürk anıtına çelenk sunma taleplerini, valilik makamının değişik gereçlerle reddedilmesinde haber değeri görmemiş midir?

Her STK’nın her dilekçesini ve bu dilekçeye yetkili makamlar tarafından verilen cevabı bilmemiz mümkün değildir. Kaldı ki gereği de yoktur. Bilseydik de valiliğin her olumsuz cevabı haber değeri taşımaz. Size düşen önemli gördüğünüz durumlarda bu dilekçeyi yenilemektir. Sonuç itibarıyla 29 Ekim için olumsuz yanıt veren Valilik Makamı 10 Kasım için olumlu yanıt verebildiği ortadadır.

Tören alanında Bolu Olay/ Gündem Gazetesi adına töreni takip eden muhabir var mıydı?

Size akıl verenlerin mesleki bilgisi olmadığı için her yayıncı kuruluşun her haberi takip etmek zorunluluğu olmadığını bilmemesi gayet normaldir. Fakat merakınızı giderelim. 10 Kasım törenlerine çelenk koyamadığınızı ve tören alanında bir temsilci dahi bulundurmayışınızı bizim muhabirimiz kendisi tespit etti.

Bu haberi yapmadan önce ithamda bulunduğunuz herhangi bir sendikayı arayıp bilgi alma gereğini duydunuz mu?

Haberimizde itham ya da suçlama algılamanız sizin iç dünyanızla ilgili bir yaklaşımdır. Biz o hususa karışmayalım. Fakat Valilikten Türk-Eğitim Sen hariç hiçbir sendikanın çelenk koymak ve törenlere katılmak için talepte bulunmadığının teyidini tabi ki aldık. Valiliğin bu teyidinden sonra mazeret dinlememizin gereği yoktur.

Haber imzalı olamamakla birlikte varsa muhabir arkadaşımızın daha önce tören alanlarına dair bir gözlemi olmuş mudur? 10 Kasım’a dair başka hiç bir duygu, düşünce ve gözlem barındırmayan haberde,sendika yoklaması yapılmaya mı gidilmiştir?

Basın kanunu mucibince bir yayıncı kuruluşta kamuya açık olarak yayınlanan haber, reklam, köşe yazısı ve sair eserlerin kimin sorumluluğunda olduğu açıktır. Her habere imza koyma zorunluluğu yasal olarak bulunmamaktadır. Buna rağmen Olay Gündem Gazetesi ve Olay.com internet sitesinde ilgili haberin altında hazırlayan muhabirin ismi mevcuttur. 10 Kasım ile ilgili olarak aynı gün üç farklı haber yayınlamış olan grubumuz iki haberde eleştirel yaklaşımda bulunmuştur. Ayrıca sendika yoklamasını vatandaşlarımız yapmış, olmayanları kalbine yazmıştır.

Madem törene kimlerin katılıp kimlerin katılmadığı ve bunun üzerinden itham ettiğinize göre arşivlerinizi kontrol ettiniz mi?

Biz her sendika üyesini bilemeyiz. Ama Sendika Başkanı olarak kendisinin yani Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici’nin törene katılmadığını bir kez daha belirtmemizde fayda var.

Haberde ‘’kitle’’, sadece sendikaların katılımını mı sorgulamıştır, başka kurum ve kurumların katılımını ya da neden katılamadıklarını hiç merak etmemiş midir? Yoksa objektifliği yok sayma pahasına bir sendikaya hizmet eden bir haber mi kurgulanmıştır?

Kurgu haber ancak sizin zihniyetiniz ve akıl hocalarınızın tarzıdır. Bolu Gündem kurgu haber yapmaz. Olan olayı olduğu gibi cesaret ve dirayet ile verir. Kaldı ki Eğitim-Sen Bolu Şubesi’nin onlarca haberini vermiş, canlı yayınlara çıkarmış her sendikaya verdiği önem ve değeri vermiştir. Bu güne kadar yüzlerce habere bir teşekkür etmeyen zihniyet şimdi tek haber için kendince ayar verme çabasındadır.

Hüseyin Aykan

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020, 00:41