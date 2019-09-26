Haber: BMA

Gerede Belediyesi ekiplerince şehir merkezindeki trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yıpranan ve silinen yol çizgileri yenileniyor. Kuruma süresinin 20 saniye olması sebebiyle sıcak termoplastik boya makinası ile trafiğe engel olmadan yapılan çalışmalarda ilk etapta Atatük Bulvarı alt ve üst cadde ile şehrin diğer yerlerinin yol çizgileri yenilendi. Yol çizgilerinin hem araç trafiği hem de yaya trafiği açısından önemli olduğunu belirten Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, "Yollara çizilen çizgiler gerek araç trafiğinin düzenli akışını sağlamak gerekse yaya trafiği açısından önem taşımaktadır. Yol çizgilerine her sürücünün mutlak uyması gerekmektedir. Her çizgi sürücüye ayrı bir şey anlatır. İlçemizin caddelerinde silinmiş olan yol çizgileri Belediye ekiplerimiz tarafından tamamen yenilenecek” dedi.

Çizgi çalışmalarını beğenen vatandaşlar şehrin kimliğine değer kattığını ifade ederek yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Mustafa Allar’a teşekkür ettiler.