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26 Mart 2017 Pazar
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    • Her çocuk bir “Fidan”dır

    Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Bolu Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Ufkum Etüt Eğitim Merkezi öğrencilerine güzel bir sunum yaparken fidan dağıtımı da yaptı.

    26 Mart 2017 Pazar 12:43
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    Her çocuk bir “Fidan”dır
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    Haber: Kasım Şahin

    Ufkum Etüt Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen programda ilk olarak Orman Bölge Şefi Osman Özdemir ve Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Koruma ve Yabani Hayvan Hayatı Mühendisi İlhami Turan öğrencilere bir sunum yaptı. Sunumda öğrencilere doğaya karşı duyarlılığın arttırılması ve bilinçlenme eğitimi verilirken, öğrencilerin oldukça eğlendikleri görüldü. Sunumun ardından Özel Ufkum Etüt Merkezi Oyun Bahçesi’ndeki etkinliğe geçildi. Burada öğretmenler ve bölge müdürlüğü personeli tarafından yüzlerce öğrenciye çam fidanı, şapka, tişört ve özel kalemler dağıtılırken ikramlar da yapıldı. Öğrenciler özellikle fidan alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Etkinlikle ilgili olarak Olay Gündem Gazetesine konuşan Ufkum Etüt Eğitim Merkezi Kurucu Müdürü Elif Halil şunlar söyledi: “ Ormanların hayatımızdaki yeri ve önemini çocuklarımıza bu yaşta benimsetirsek inanın yeni nesiller çok daha yaşanabilir bir dünyaya gözlerini açacaklar. Öğrencilerimizin programa yoğun ilgisi bizleri çok mutlu etti. Böyle günlerde tüm eğitim kurumlarında program yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu hepimizin sosyal sorumluluğudur.”

    Anahtar Kelimeler: Orman, Haftası, Etkinlikleri, Kapsamında, Bolu

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