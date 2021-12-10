Her Cuma sıcak çorba ikramı

Bolu Belediyesi ekipleri Fatih Camii’nde cemaate sabah namazı sonrası çorba ikramında bulundu.

Her Cuma sıcak çorba ikramı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediyesi bundan böyle Cuma günleriher hafta sabah namazı sonrası farklı bir camide cemaate sıcak çorba ikramı yapacak. Anlamlı proje kapsamında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin ilk durağı Kültür Mahallesi Fatih Camii oldu. Etkinliğe Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Sözcüsü Rasim Özdemir de katıldı. Başkanlık Sözcüsü Özdemir kılınan sabah namazı sonrası, camiden çıkan vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2021, 16:27
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