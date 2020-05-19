Haber: N. Halid Altundal

Gerede Ülkü Ocakları tarafından her yıl gerçekleştirilen “Bir Çocuk Da Sen Sevindir” kampanyası bu yıl salgın dolayısıyla farklı bir şekilde yapıldı. Gerede Ülkü Ocakları gençleri, hayata geçirdikleri “Yürüyen Mağaza” projesi ile çocukların yüzünü güldürdü.

“ÜLKÜCÜ TÜRK GENÇLİĞİ OLARAK HER DAİM MİLLETİMİZİN EMRİNDEYİZ”

Gerede Ülkü Ocaklarından yürütülen proje hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bir çocukta sen sevindir kampanyamızı Covid-19 salgını sebebi ile çocuklarımızın sokağa çıkması yasak olduğundan dolayı yürüyen mağaza projemiz ile farklı bir ivmeye dönüştürdük. Beden ve ayak ölçülerini aldığımız gençlerimizin alışverişlerini yaparak, mağazayı köylerimizdeki ve ilçe merkezimizdeki çocuklarımızın ayaklarına getirdik. Hem 74 ihtiyaç sahibi çocuğumuzu giydirdik hem de gıda ve nakdi yardımlarda bulunduk. Ülkücü Türk Gençliği olarak her daim milletimizin emrindeyiz. Hayırseverlerimize teşekkür ederiz. Allah razı olsun.”