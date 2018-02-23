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23 Şubat 2018 Cuma
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    • Her Daireye bir park yeri

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yerleşim yerlerinde otopark olmamasından dolayı trafik ve park sorunu ortaya çıkması sebebiyle yeni bir düzenlemeye imza attı.

    23 Şubat 2018 Cuma 10:36
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    Her Daireye bir park yeri
    Haber: Aysun Beykoz

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yerleşim yerlerinde otopark olmamasından dolayı trafik ve park sorunu ortaya çıkması sebebiyle yeni bir düzenlemeye imza attı. Bakanlığın hazırladığı yeni Otopark Yönetmeliği bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Araçların sebep olduğu trafik ve park sorunlarının çözülmesi için otopark yapılması gereken yapılarda otopark ihtiyacının ölçü ve şartları düzenlendi.

    Otopark düzenlemesi, eski yönetmelikte her üç daireye bir otopark yapılması şeklinde yer alıyordu. Bu düzenleme her bir daire için otopark alanı yapılması şeklinde revize edildi. Belediyeler bu sayıları ihtiyaca göre de artırabilecek. Yeni yönetmelikle, ön bahçe genişliği 7 metre olan parsellerde, yapıya en az 2 metre mesafe bırakılması şartıyla ön bahçede açık otopark yapılabilecek.

    YÖNETMELİK 1 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

    Zeminin altında kalması şartıyla, bahçelerde yola 3 metre mesafe kalana kadar altlarında otopark yapılabilecek. Komşu parsel sahiplerinin anlaşması durumunda komşu bahçelerde ortak otopark kullanılabilecek. Mekanik otopark yapılabilmesinin önünü açan yönetmelikte, otopark yapılmasının mümkün olmadığı parseller için de düzenleme yapıldı. Otopark yapılamayan alanlar için ise binalara yürüyüş mesafesinde bir otoparktan yer gösterilerek tapuya şerh edilmesi gerekecek. Otopark teşkil edilmemesi sebebiyle otopark bedeli alınan alanlar için ise, binanın iskanından önce otopark yapılması zorunlu olacak.Yönetmelik 1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

    Anahtar Kelimeler: Çevre, Şehircilik, Bakanlığı, Yerleşim, Yerlerinde

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