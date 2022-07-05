Her esnaf artık yıllık 648 Türk Lirası ödeyecek



Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, 2022/45 sayılı genelgesinde, 1 Temmuz 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arasında asgari ücreti günlük brüt 215 lira 70 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu. Aynı tarihlerde ay bazında asgari ücret tutarı yeni gelen zamla birlikte brüt 6 bin 471 lira olarak uygulanacağını açıkladı.

Yayımlanan genelgenin devamında, 2022 yılının ikinci yarısını kapsayan dönem için yeniden belirlenen kayıt ücreti ve yıllık aidat ücreti de yer aldı. Genelgeye göre, Bolu Merkez ve tüm ilçelerde geçerli olmak üzere, tüm odaların yıllık aidatı 648 Türk Lirası olurken, her verilecek belge hizmeti karşılığı 65 Türk Lirası olarak belirlendi.