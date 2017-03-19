Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü nedeniyle Bolu’da bu güne kadar 704 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada 81 kişi hakkında yakalama kararı bulunduğu, 307 kişinin tutuklandığı, 264 kişinin ise Adli Kontrol Şartıyla serbest kaldığı açıklandı. Açıklamada ayrıca 101 kişinin savcıya verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldığı, 32 kişinin ise avukatlarının yaptığı itirazlar sonrası Adli Kontrol Şartıyla tahliye edildiği bilgisi verildi.

AKADEMİSYENLER İÇİN İDDİANAME BİTMEK ÜZERE

FETÖ/PDY kapsamında 3’ü tutuklu 10 subay ve astsubay için Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurseven tarafından hazırlanan 68 sayfalık iddianamenin hazırlanması ve yargılanmanın ise bir kısmının tamamlanmasının ardından sıra tutuklu ve tutuksuz yargılanan akademisyenlere geldi. Başsavcı Yurtseven tarafından hazırlanması süren akademisyenler iddianamesinin yaklaşık 15 gün sonra tamamlanması beklenirken, sayfa sayısının 400’ü geçmesi bekleniyor. Akademisyenlerin iddianamesinin hazırlanmasının ardından duruşmalar Karaçayır’da bulunan Belediye Nikah Salonunda yapılacak.