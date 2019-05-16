Her geçen yıl çoğalıyoruz

Haber: Birol ERTUNÇ

Bolu nüfusu her geçen yıl büyük bir artış gösteriyor. İlimiz çevre illerden göç almayı sürdürürken, yine başka illerde görev yapıp da emekli olan bazı ailelerde bundan sonraki yaşamlarını sürdürmek için Bolu’yu tercih ediyor.

TÜİK verilerine göre 2015 yılında nüfusumuz 291 bin 095 iken 2016 yılında nüfusumuz 8 bin 801 artışla 299 bin 896’ya ulaştı. 2018 yılında ise nüfusumuz 11 bin 914 kişi artarak sayımız 311 bin 810 geldi. Ekonomik zorluklardan dolayı inşaat sektöründe durağanlık yaşanırken, ilimize göç eden vatandaşların çoğunluğu kiralık evlerde oturuyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2019, 10:08