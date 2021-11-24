Her gören fotoğraf çektiriyor

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünün Bolu Dağı Bölge Trafik Şube Müdürlüğünün bahçesinde bulunan ve bir dönem Amerikan filmlerinin baş aktörü olan Herbie isimli (Kaplumbağa) herkesin ilgi odağı oldu.

Her gören fotoğraf çektiriyor


Haber: C. Kutay Aykan

1970’li yıllara damgasını vuran ve seri şekilde filmleri yapılan Herbie (Kaplumbağa) Bolu İl Emniyet Müdürlüğünün adeta maskotu oldu. Bolu Dağı Bölge Trafik Şube Müdürlüğünün bahçesinde sergilenen ve yine 1970’li yıllarında emniyet müdürlüklerinde kullanılan siyah renkli ve yeşil plakalı polis ekip otosu özellikle çocukların ilgi odağı haline geldi.

Bir dönemi yaşatmak için Bölge Trafik Şube Müdürlüğünün bahçesinde sergilenen Herbie, D-100’den geçen sürücülerin ve yolcuların büyük ilgisini çekerken, aynı zamanda da geçmiş yıllarda kullanılan ekip otosunun da sergilenmesi sağlandı.

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