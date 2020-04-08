Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medyadan yapılan canlı yayında koronavirüsle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Özcan, artan maske talebine karşılık vermek üzere harekete geçtiklerini ve bir firma ile anlaştıklarını bildirdi. Özcan, “Perşembe gününden itibaren her gün 10 bin maske dağıtacağız. Şu ana kadar 62 bin maske dağıtmışız. Bundan sonra günlük 10 bin veya 12 bin maske dağıtımına başlayacağız. Bütün dünya maskeye yöneldiği ve Sayın Cumhurbaşkanının aldığı karar ile iş yerlerinde maskeyle çalışmak zorunluluğu var. Maske stokçuları türedi. Geçmişte üç kuruşa aldığın maske bugün 20 kat fiyatlanmış halde. O yüzden hayırsever bir tekstilci ailemiz bize ulaştı. Malzemesini temin ettik. İnşallah ilk 10 bin tanesi Perşembe günü elimizde olacak” diye konuştu.

İBB’DEN OTOBÜSLER GELECEK

Başkan Tanju Özcan açıklamalarının devamında koroanvirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar neticesinde toplu taşımada çalışan şoförlerin büyük zarar ettiğini söyleyerek, “Şoförün günlük kazancını karşılamıyor. Bu yüzden biz kendi otobüslerimizi devreye sokmuştuk. Bu gün İETT genel müdürü ile de görüştüm yarın itibariyle İstanbul’dan da İstanbul Büyükşehir Belediyesinden de otobüsler gelecek. Biz şoför esnafımızın üzerinden bu yükü almak için bunu yapıyoruz” dedi.

“VATANDAŞ KENDİ ÖNEMİNİ ALMADIĞI SÜRECE BUNDAN KURTULMAMIZ ZOR”

Bolu’nun, nüfusuna göre en az vakanın görüldüğü illerden biri olduğunu belirten Özcan açıklamalarında ayrıca şu ifadelere yer verdi: “Ölümle sonuçlanan bir vakamız henüz olmadı, çok yaşlı bir teyzemizin durumunun ağır olduğunu öğrendik, ancak hiç can kaybımız yok. Biz Belediye olarak virüs daha Türkiye'ye gelmeden önlemlerimizi almaya başladık. Bunun için terminallerde, ATM'lerde dezenfekte çalışmaları başlatmıştık. Bolu nüfusuna göre en çok dezenfektan kullanan ildir. Vatandaşlarımızın büyük bir kısmı ‘evde kal’ çağrımıza uyarak bizimle işbirliği yapıyor, ancak bir kısmı da ne yazık ki sokaklarda gezmeye devam ediyor. Biz ne kadar önlem alırsak alalım vatandaş kendi önemini almadığı sürece bundan kurtulmamız daha zor olacaktır. Halkımız da dikkat eder ve önlemlerimizi alırsak 15 gün içinde bu beladan büyük bir ölçüde kurtulmuş olacağız. Türkiye vaka sayılarının hızla arttığı ülkelerden biri, yapmamız gereken ise çok basit. Evde kalmakla sıkıntıdan patlamazsın ama bunun sonucunda odada çok sıkılıyorum derken tabuta girmek de var. Vatandaşlarımızdan tedbirlere uyma konusunda hassas davranmalarını rica ediyorum.”