Her gün 129 pozitif vaka!

Haber: N. Halid Altundal

Mart ayı normalleşme adımları ile birlikte koronavirüs vakalarında şok artışlar yaşanmaya devam ediyor. Normalleşme adımları kapsamında esnetilen tedbirler vaka sayıları, ağır hasta sayısı ve vefat sayılarını her geçen gün katlıyor. Son açıklanan koronavirüs tablosuna göre ülkemizde 3 Nisan 2021’de son 24 saatte 44 bin 756 yeni pozitif vaka tespit edildi. Hasta sayısı bin 483 olarak tespit edilirken 186 vatandaşımız ise hayatını kaybetti. 44 binden fazla yeni vakaya karşılık ise iyileşen hasta sayısı 23 bin 214’te kaldı.

HAFTALIK VAKA SAYISI PATLADI

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilgilendirme Sayfasında açıklanan haftalık ortalama koronavirüs vaka sayısı haritası ise ülkemizde salgının geldiği boyutu bir kez daha gözler önüne serdi. Salgında 3. dalgayı yaşayan ülkemizde haftalık vaka sayısı ne yazık ki yine artış gösterdi. Ülke genelindeki artış ilimiz Bolu’da da etkisini bir hayli gösterdi. 20-26 Mart haftasının haritasında 100 binde 183,61 olarak tespit edilen vaka sayısı 27 Mart-2 Nisan haritasında 287, 80’e çıktı.

Açıklanan verilere göre 314 bin nüfuslu ilimizde 27 Mart-2 Nisan haftasında toplamda 903’ten fazla vaka tespit edilmiş oldu. Toplam vaka sayısına göre ise ilimizde günlük 129 vaka tespit edildiği görüldü.