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07 Mart 2018 Çarşamba
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    • “Her gün Kadınlar Günü'dür”

    AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

    07 Mart 2018 Çarşamba 09:27
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    “Her gün Kadınlar Günü'dür”
    Haber: Gönül Olutürk

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; "8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Türkiye'de daha ayrı bir anlam taşımaktadır. Çünkü Türk kadını, dünyadaki hiçbir ülkede yaşayan kadına benzememektedir.  Türk Kadını; düşmana karşı silahı alarak cephede savaşan Nene Hatundur, Binbaşı Ayşe'dir, Süreyya Sülün hanım'dır. Türk Kadını; ülkesini işgal etmek isteyenler karşı ayağında çarığı, sırtında bebesi, kağnı arabasıyla cephede savaşan erine cephane taşıyan Ayşe Bacı'dır, Satı Çırpan'dır, Domaniçli Habibe'dir. Türk Kadını; hainlere, şerefsizlere bedenini siper eden Bolulu Şerife Özden Kalmış, Özel harekat Komiseri Kübra Doğanay, Astsubay Hamiyet Aksoy'dur. Türk Kadını; evladını, canını eline kınalar yakarak askere "vatan için kurban ol" diyerek gönderen bir asaletin, inancın adıdır. Türk Kadını; şehittir, şehit anasıdır, anadır, öğretmendir, alimdir. İşte bu yüzden 8 Mart sembolik bir gündür. Türkiye'de her gün Kadınlar Günü'dür.  Ne mutlu bizlere ki; tarih boyunca kadınları baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir medeniyetin mirasçılarıyız. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğündeki AK Parti kadroları kadınlarımızın gerek sosyal, gerekse ekonomik anlamda daha güçlü hale gelmesi için 16 yılda önemli adımlar attı. Artık AK kadrolar sayesinde kadınlarımızın başta eğitim olmak üzere tüm alanlarda önüne konan engeller, birer birer kaldırıldı. Ve bugün gelinen noktada yasalarda yapılan düzenlemelerle başta iş hayatı olmak üzere kadınımıza pozitif ayrımcılıklar sağlandığını sevinerek görmekteyiz. Ve umut ediyoruz ki yine yapılacak yasal düzenlemeler çerçevesinde başta şiddet olmak üzere hiç bir olumsuz kelime kadın kelimesi ile yan yana gelmeyecektir. Kadınlara yönelik her geçen gün artan şiddet olaylarının son bulması ümidiyle başta Şehit Analarımız olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutlarım" dedi.

     

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, Bolu, İl, Başkanı

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