Her gün köy halkıyla bir aradalar

Haber: BMA

31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarını köylerde sürdüren AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Adayları Mazhar Bozoğlu, Zerrin Yavuz Açıkalın, Yaşar Yüceer, Basri Gökdemir, Samet Kocadağ ve Reşat Ateş gerçekleştirdikleri köy ziyaretleri ile vatandaşlar ile buluşmaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında çalmadık kapı bırakmayarak vatandaşlar ile samimi bir şekilde sohbet eden Adaylar, 31 Mart’ta sandıktan başarıyla çıkacaklarını ifade ettiler. Seçim çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan İl Genel Meclis Üyesi Adayı Mazhar Bozoğlu, “Gülen yüzlere, tevazulu kalplere dokunmaya devam ediyoruz. Yeniköy, Hamzabey, Yakuplar, Musluklar, Yakabayat, Banaz ve Gölcük Köylerinde vatandaşlarımız ile hasbihal ettik. Sorunlarını dinledik, notlarımızı aldık. 31 Mart’tan sonra inşallah köylerimizde yapılacak çalışmalarla sorunları çözüme kavuşturacağız. Memleketimize hizmet için çıktığımız bu yolda bizlere her seçimde destek veren vatandaşlarımızın bu seçimde de teveccühüne layık olacağız. Biz biriz, diriyiz, iriyiz. Gönlümüz her daim vatandaşlarımızla, onların bize olan güvenini boşa çıkartmayacağız” dedi.