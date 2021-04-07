Her gün yüzlerce ekiple denetim

Haber: N. Halid Altundal

Valilik koordinasyonunda, ilimizde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetimler devam ediyor. Son açıklanan vaka sayısı haritasına göre haftalık 900’ü aşkın vakaya ulaşan ilimizde denetimler, yüzlerce personelin katılımı ile gerçekleştiriliyor. Son yapılan uygulamada 431 ekip ve 1277 personel toplu ulaşım araçları, restoran, kafe, düğün salonlarının yanı sıra cadde ve sokaklarda vatandaşlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşlar ve işletmelere cezai işlem uygulanırken ekipler tarafından salgının yayılımının önlenmesi adına kurallara uyulması çağrısı sık sık tekrar edildi.