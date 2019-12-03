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Her hafta egzersiz yapıyorlar

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlikle "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" ve "1 Aralık Dünya AIDS Günü" dolayısıyla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde mahalle muhtarları ile egzersiz yapıldı.

Her hafta egzersiz yapıyorlar

Haber: N. Halid Altundal

"Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" ve "1 Aralık Dünya AIDS Günü" etkinlikleri kapsamında Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde egzersiz yapıldı. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve hastane yöneticileri ile mahalle muhtarları, hasta ve hasta yakınlarının katıldığı ve her hafta pazartesi günleri yapılan sabah egzersizinde ayrıca stand açılarak 112 Acil Sağlık Hizmetleri hattının gereksiz meşgul edilmemesi, ambulansa yol vermek gerektiği gibi bilgilendirmeler yapıldı.

Esra Perçin

Esra Perçin

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