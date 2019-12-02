Her Hafta Sonu, Süper Eğlenceli Atölyeler

Haber: BMA

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Bolululara özel deneyimler yaşatan Esas 14 Burda AVM, Aralık ayında da her Cumartesi - Pazar minik ziyaretçilerini eğlenceli Kids Club Atölye etkinlikleriyle buluşturarak, keşfetmenin ve deneyimlemenin heyecanını yaşatacak.

Her hafta sonu 13.00 – 19.00 saatleri arasında miniklere eğlenceli anlar yaşatacak Esas 14 Burda AVM, Kids Club Atölye ekinkileri kapsamında 7 Aralık’ta kar tanesi yapım atölyesi, 8 Aralık’ta ponpon baskı atölyesi, 14 Aralık’ta kutup ayısı yapım atölyesi, 15 Aralık’ta magnet atölyesi, 21 Aralık’ta 3 boyutlu geyik atölyesi, 22 Aralık’ta kar küresi yapım atölyesi, 28 Aralık’ta yeni yıl ağaç yapımı atölyesi, 29 Aralık’ta yeni yıl tebrik kartı atölyesi çocuklara eğlencenin kapılarını açacak.

Esas 14 Burda AVM, minik ziyaretçilerini Aralık ayı boyunca her hafta sonu devam edecek ücretsiz Kids Club Atölye’nin eğlenceli etkinliklerine davet ediyor.

Program Akışı

7 Aralık 13.00 – 19.00 Kar Tanesi Yapım Atölyesi

8 Aralık 13.00 – 19.00 Ponpon Baskı Atölyesi

14 Aralık 13.00 – 19.00 Kutup Ayısı Yapım Atölyesi

15 Aralık 13.00 – 19.00 Magnet Atölyesi

21 Aralık 13.00 – 19.00 3 Boyutlu Geyik Atölyesi

22 Aralık 13.00 – 19.00 Kar Küresi Yapım Atölyesi

28 Aralık 13.00 – 19.00 Yeni Yıl Ağaç Yapımı Atölyesi

29 Aralık 13.00 – 19.00 Yeni Yıl Tebrik Kartı Atölyesi