Her hafta sonu tiyatro keyfi

Haber: BMA

6 Temmuz Cumartesi günü ‘Alibaba Ve Son Harami’ oyunu ile minik ziyaretçilerini karşılayan Esas 14 Burda AVM, 13 Temmuz’da Nasreddin Hoca’nın Çevre Sevgisi, 20 Temmuz’da Efecan İle Alican ve 27 Temmuz’da Macera Peşinde gösterisiyle minik ziyaretçilerinim unutulmaz bir yaz yaşatacak.

Esas 14 Burda AVM’den yapılan duyuruda, yaz boyunca her Cumartesi saat 17.00’de ücretsiz gerçekleştirilecek birbirinden keyifli tiyatro oyunları ile doyasıya eğlenmeleri için minik ziyaretçiler davet edildi.

Program Akışı

13 Temmuz Nasreddin Hoca’nın Çevre Sevgisi 17.00

20 Temmuz Efecan İle Alican 17.00

27 Temmuz Macera Peşinde 17.00