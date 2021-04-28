Haber: Ceylan Beykoz

Gerede Ülkü Ocakları, ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşuyor. Hayırsever vatandaşların verdiği destekle ihtiyaç sahibi her kapıya bir kumanya hedefi ile yol çıkan Gerede Ülkü Ocakları teşkilatı, ilçede her mahalle ve köye yardım ulaştırıyor.

“RABBİM YARDIMLARINIZI KABUL ETSİN İNŞALLAH”

Gerede Ülkü Ocakları Başkanı Yusuf Darak kumanya yardımları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Gerede Ülkü Ocakları olarak ‘her kapıya bir kumanya’ etkinliğimiz hayırsever vatandaşlarımızın destekleri ile ilçemiz tüm köylerinde bulunan ve daha önceden tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Köylerde gece gündüz demeden dağıtımda bulunarak her ihtiyaç sahibinin kapısını çaldık. Dağıtımda bizlere yardımcı olan evleri bulmada işimizi kolaylaştıran vatandaşlarımızdan da Allah razı olsun. Köylere dağıtımımızı itibariyle bitirdik. Şimdi amacımız şehir merkezine odaklanmak. Sizlerin tekrar desteklerini bekliyoruz. Rabbim yaptığınız ve yapacağınız yardımları kabul etsin inşallah” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021, 11:15