Her isteyen artık yapamayacak

Orman köylüsünün ana gelir kaynaklarından olan odun dışı orman ürünlerinin toplanması taşınması ve satılması izne bağlandı. Bu tür ürünleri ormanlık alanlardan toplayıp satarak yaşamını sürdüren köylü artık belge almak zorunda kalacak.

Her isteyen artık yapamayacak

Haber: Esra Öztürk

Orman Genel Müdürlüğü, 13 Şubat 2019 tarihli genelgesi ile odun dışı orman ürünleri olan reçine, çıra, defne, kekik, ada çayı, çam fıstığı ve mantar toplayarak geçinen orman köylülerine Kasım 2019’a kadar “Mesleki Yeterlilik Belgesi” zorunluluğu getirildiğini açıkladı. Böylece, geçimini mantar, kekik toplayarak sağlayan binlerce orman köylüsü, belge almadan bunları toplayamayacak.Belge almak için yapılacak sınavda orman üretim işçisi için bin 120 TL, otsu ve diğer bitkiler ile mantar gibi odun dışı ürünleri yerden toplayanlar için 670 TL, odun dışı ürünleri yüksekten toplayanlar için ise 885 TL sınav ücreti istenecek. Sınavda başarı için yüzde 60-70 oranında başarı şartı aranacak.

1 Kasım 2019 tarihine kadar yeterlilik belgesini almayan orman köylüsü belgesiz olarak odun dışı orman ürünleri olan reçine, çıra, defne, kekik, ada çayı, çam fıstığı ve mantar toplarken yakalanırsa idari para cezası ile cezalandırılacak.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bolu’da 6 noter sırayla nöbet tutacak
Bolu’da 6 noter sırayla nöbet tutacak
  1. Bolu

banner133

banner128

banner129

banner124