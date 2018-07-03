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03 Temmuz 2018 Salı
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    • Her kafadan bir ses çıkıyor

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’de Muharrem İnce tartışmaları yaşanırken partinin yetkili isimlerinin yaptığı açıklamalar kafa karıştırmaya devam ediyor. Konuya ilişkin Bolu Milletvekili Özcan ise çok farklı bir yorum yaptı.

    03 Temmuz 2018 Salı 13:33
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    Her kafadan bir ses çıkıyor

    HABER:Aysun Beykoz

    Genel Başkan Yardımcısı Torun ile Bolu Milletvekili Özcan, ayrı saatlerde geldikleri Meclis’te parti içindeki sorulara yaptıkları değerlendirmelerle birbirileriyle ters düştü. CHP’de bir liderlik tartışması olmadığını savunan ve "CHP'de bir liderlik sorunu varmış, sanki bir an önce kurultay yapılması gerekiyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Böyle bir şey yok" diyen Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’a karşın, İnce’nin en yakın ekip arkadaşlarından biri olan Özcan, "CHP olarak biz yüzde 22’de kaldık. Ve hiç tartışmasız başarısız bir netice elde ettik. Neresinden bakarsanız bakın onu başarı olarak değerlendirmek mümkün değil. Ne yapılması gerektiğini partililer tartışıyor bizler de tartışıyoruz” diye konuştu.

    SEYİT TORUN;

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun: "Sayın Genel Başkan da Sayın İnce de açıklamalarda bulundu. Bütün bu açıklamalara rağmen sanki CHP'de bir liderlik sorunu varmış, sanki bir an önce kurultay yapılması gerekiyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Böyle bir şey yok. Sonuçta partimizde bir hiyerarşi var, parti örgütü var. Bunu bozmak isteyen özellikle sosyal medya üzerinden ya da değişik iletişim organları üzerinden bu algıyı yaratmaya çalışıyorlar. Olmayan konu yaratılmaya çalışılıyor. Biz önümüze bakmaya çalışıyoruz. Eksiğimiz varsa onu tamamlayacağız ve daha güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz."

    TANJU ÖZCAN;

    Bolu Milletvekili Özcan, “Sayın İnce’nin aldığı oya bakıldığında 1977’den buyana 30 barajını geçen ilk aday oldu CHP’de.  CHP olarak biz yüzde 22’de kaldık. Ve hiç tartışmasız başarısız bir netice elde ettik. Neresinden bakarsanız bakın onu başarı olarak değerlendirmek mümkün değil. Ne yapılması gerektiğini partililer tartışıyor bizler de tartışıyoruz.  Ortada bir başarısızlık var. Bunun sonucunda ne olması gerektiğini bütün partililer hep birlikte sağlıklı şekilde duygusal davranmadan yapmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

    CHP’de asıl yarışın TBMM Başkanvekilliği ve katip üyeliklerinde yaşanacağı, İnce ekibinin listesiyle, Genel Merkez’in karşı karşıya gelebileceği ifade ediliyor.

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Halk, Partisi, (CHP)’de, Muharrem

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