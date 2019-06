“Her kapıya 1 kap yemek 1 kap su”

Haber: Gönül Olutürk

Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya'nın talimatı doğrultusunda ilçede yaşayan bir grup sahipsiz sokak hayvanının Belediye Veteriner Hekimince iç dış parazit kuduz ve uyuz aşıları yapıldı. Ayrıca belirli periyotlar halinde aşılama çalışmalarına devam edileceği açıklandı.

HER KAPIYA 1 KAP YEMEK 1 KAP SU

Göynük Belediyesi tarafından ayrıca özellikle sıcak havaların arttığı bu günlerde hayvanların susuz kalmaması kampanya başlatıldı. “Her kapı önünde 1 kap su olmayan kapı kalmasın, küçük dostlarımız bu sıcak havalarda hiç bunalmasın!” sloganıyla başlatılan kampanya hakkında yapılan belediyeden duyuruda, “Bizim gibi bir can taşıyorlar ve bu dünyada bizim kadar ‘yaşama hakkına’ sahipler. Su her canlı için yaşamdır. Bu gün bir can kurtarın” ifadelerine yer verildi.