HABER: Esra ÖZTÜRK

Tügva Bolu İl Temsilciliği Kadın ve Aile Koordinatörlüğü Tarafından gerçekleştirilen proje Her parka bir kedi evi yapılarak soğuk hava koşullarında savunmasız ve barınaksız kalan kedilerin, sıcak bir yuvaya kavuşması sağlanacak. Tügva, donarak ölen kedileri örnek alarak boluda bir farkındalık oluşturmak istedi. Ayrıca “Kedilerimiz donarak ölmeyecek ve hayvan sevgisini Bolu’ya Aşılamış olacağız” dedi.

Bu projemizle küçük çocuklarımıza örnek olup hayvan sevgisini de aşılamış olacağız. Büyüdüklerinde onlarında bizler gibi hayvanlara barınak yapmalarına teşvik etmiş olacağız ifadelerine yer verdiler.