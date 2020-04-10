HER SABAH YAPTIĞIMIZ ŞEY !

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Öf çok sıkıldım. Kendimi mutsuz hissediyorum. Ay depresyona girdim bir türlü çıkamıyorum. Çok sinirliyim bana dokunmayın. Bunları yazınca hayırdır Onur diyeceksiniz? Merak etmeyin ben bomba gibiyim. Ayrıca bunları ben demiyorum. Hatta şu anda okuyanlar gibi bu satırları yazarken hafifçe gülümsüyorum. Yani ben gayet mutlu ve neşeliyim. Yalnız yaşadığımız karantina günlerinde bu sözleri etrafımdan ve televizyona çıkanlardan sıklıkla duymaya başladım.

İnsanlar evde kalınca bu tip şikâyetleri o kadar çok yapmaya başladılar ki, neredeyse evde hiçbir şey yapmadan sadece şikâyet ediyorlar. “arkadaşlar karantinasız günlerde ay bir vakit bulsam evde otursam, çocuklarıma kendime vakit ayırsam diyen kimdi? Aileden biri bir şey istediğinde ‘ Vaktim yok’ diye cevap veren kimdi? Herhalde ben değildim? e o zaman niye şikayet ediyorsunuz. Niye bu günleri olumlu şekilde değerlendirmiyorsunuz? Psikolojim çok bozuk demeyin. Gününüzü olumlu şekilde değerlendirmeye bakın.”

Ayrıca şu günlerde birçok arkadaşıma bakıyorum evdeyim diye hiç kendilerine bakmıyorlar. Yahu sabahtan akşama kadar pijamayla duran ve akşamda o pijamayla yatarsanız saçlar, sakallar bir tarafa giderse kendiniz için bir şeyler yapmazsanız tabi ki psikolojiniz bozulur. O yüzden şimdi kalkın dolabınızı açın kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan kıyafetlerinizi giyin erkekler tıraş olsun. hanımlar saçını makyajını yapsın. Hiç oflayıp puflamayın bunları bu günlerde kendiniz için yapın. Yanımda ya da sosyal medyada Pijamalı, yastıklı, yorganlı kişiler görmek istemiyorum kendinize gelin lütfen…

Şaka bir yana aslında bu anlamda bu dönem iyi bir empati süreci oldu. Yani engelli olduğu için evde kalan arkadaşlarımızı aileleri ve tüm insanlar daha iyi anlamaya başladı. Umarım artık engellenen arkadaşlarımız ailelerinden “ sen evdesin pijamayla duruver nasıl olsa kimse görmüyor. Şu kızın saçlarını 3 numaraya kes. Nasıl olsa evde ona saç lazım değil. Cümlelerini ve anlatmaya çalıştığım görüntüleri görmeyiz duymayız.

Şık görünmek bizi iyi hissettiren ön önemli ve yapa bileceğimiz en basit şeylerden biridir o anlamaz nasıl olsa engelli diye bir hanım efendinin saçı 3 numara yapılmaz. Engelli bireylerde güzel giyinmeli kişisel bakımları ne olursa olsun yapılmalı hasta gibi değil insanca yaklaşılmalıdır. Şimdi biz yaklaşıyoruz da sıkılmasın diye saçlarını kesiyoruz. Üstüne bir şey döker diye evde pijama ya da eşofman giydiriyoruz diyen yani böyle bahanelerin arkasına saklanan aileler olabilir. bu ailelere önerim bu dönemde biraz empati yapmalarıdır.

Mesela ben gelip nasıl olsa bu bir şeyden anlamaz kişisel bakımı da zor oluyor diye sizin saçınızı sıfır numara kessem. Akşama kadar pijamayla ya da eski kıyafetlerle dolaştırsam ve siz konuşamadığınız için bir şey diyemeseniz ne hissedersiniz. Her halde içinizden beni öldürmek geçer değil mi? işte aynı şeyi böyle davrandığınız engelli bireyler sizin için hissediyor olabilir. O yüzden dediğim konuya bundan sonra daha çok dikkat edeceğinizden eminim.

Bakın arkadaşlar mutluluk ya da mutsuzluk farkında olmadan her sabah yaptığımız seçimlerdir. Onun için sabah kalktığınızda ne olur gülümseme ile uyanmaya mutsuzluk yerine mutluluğu seçmeye özen gösterin. Evet, biliyorum bu dönemde mutsuz olacak çok şey var. Ancak düşünürseniz sizi mutlu edecek şeyler yine çoğunlukta bunun için mutlu olacağınız şeyleri yapın.

Örneğin şu anda evdesiniz hiçbir şey yapmadan oturuyorsunuz. Şimdi o elinizdeki son model cep telefonun sadece internete girmek sosyal medyada bir şeyler paylaşmak için değil, icat edildiği günlerdeki gibi sevdiklerinizin sesini duymak hatta onları görmek için kullanın. inanın hem kendiniz mutlu olacaksınız hem de mutluluğunuzu karşı tarafa bulaştıracaksınız ve çanım sıkıldı deyip depresyona falan girmeye kalkmayacaksınız. Hadi bir deneyin. Bir şey kaybetmezsiniz…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca - Bolu Olay Gündem Gazetesi…

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2020, 03:28