Her şey 3 puan için

Spor Toto 1. ligin 31. haftasında Bandırmaspor-Boluspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde tutunabilmek için hedef 3 puan.

Her şey 3 puan için

Haber: C. Kutay Aykan

Süper Lige  ilk 2'den çıkmak için mücadele eden Bandırmaspor ,Düşme Hattındaki takımlarla arasında 2 puan olan Boluspor Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Bu maç iki takım için önem taşıyor,iki takım içinde parola galibiyet olacak.Bandırmaspor taraftar desteği ile rakibi karşısında üstünlük kurmaya çalışacak.

Bandırmaspor oynadığı son 5 maçında 4 galibiyet 1 beraberlik alırken ,Boluspor 5 maçta 4 mağlubiyet 1 beraberlik aldı. Cumartesi oynanacak maçın sonucu merakla bekleniyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Süper lig yolunda ilk mağlubiyet!
Süper lig yolunda ilk mağlubiyet!
  1. Spor