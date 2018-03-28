Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinin akademisyenler hakkında yaptığı gerekçeli kararın ardından, savcının örgüt hakkında yaptığı mütalaası ise şu şekilde oldu;

İiddia makamı esas hakkındaki mütalaasında; Gayesi ülkenin tüm anayasal kurumlarını ele geçirmek olan FettullahçıTörör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının lideri FetullahGÜLEN'in kurduğu ve yöneticiliğini yaptığı örgütün, son yıllar içerisinde ülkemizdeki pek çok olayın içerisinde yer aldığı gibi 15 Temmuz darbe girişiminin de sorumlusu olduğu,

FETÖ/PDY örgütünün temelini atan ve kurucusu olan FettullahGÜLEN'in yaklaşık 40 yıl öncesinden itibaren yaptığı plan ve girişimler ile "Altın Nesil" adını verdiği üyeleri aracılığı ile devletin her kademesinde etkin olup daha sonra da devleti ele geçirmeyi amaçladığı, bu anlamda olmak üzere " askeriye, yargı, emniyet, eğitim, finans, basın-yayın-siyaset vs" kurumlarının içerisine "ışık evleri" adını verdikleri yerlerde yetiştirdikleri öğrencileri devletin değişik kademelerinde görev almalarını sağladıkları,

FETÖ örgütünün devlet otoritesini zaafa uğratmak, yıkmak veya ele geçirmek için kurulmuş, kendine özgü yapısı olan bir terör örgütü olduğunda şüphe olmadığı, amacı devletin düzenini değiştirmek ve hükümeti yıkma olan örgütün önceliğini devlet kademelerini ele geçirmeye verdiği, bu hedefe ulaşmak için yıllar öncesinden "emniyet, mülkiye, yargı ve askeriyenin" içerisine eleman yerleştirmeye başladığı, kritik makamları ele geçiren örgütün kendine engel olan kadroları dağıtmak için yargıdaki kadroları ile "Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk Davaları" gibi soruşturmaları kumpas ile hazırladığı gibi, devlet iradesini yıkıp kamuoyunda algı oluşturmak adına "17-25 Aralık" operasyonları ile hükümet ve üyelerine de aynı muameleyi yaptığı, amacına ulaşmakta zorlandığı ve engellerin oluştuğunu gördüğü noktalarda da, 2014 yılında Adana' da MİT tırlarının durdurulması ve 15 Temmuz 2016 'da olduğu gibi silahlı unsurlarını ve üyelerini kullanarak da darbe girişiminde bulunan örgütün,

Cebir, şiddet şantaj, suç uydurma, haksız soruşturmalar ve tutuklamalar, yeri geldiğinde silah da kullanması nedeniyle FETÖ/PDY'nin 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 5237 sayılı TCK da tanımı yapılan silahlı bir örgüt olduğunda şüphe bulunmadığına yer verildi.