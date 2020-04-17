Haber: BMA

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler tüm ilçe ve beldelerimizde aralıksız uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Taşkesti Belediyesi zabıta ekipleri ile Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince beldede bulunan marketlerde sosyal mesafe denetlemesi yapıldı. Zabıta ve jandarma ekipleri iş yeri sahiplerini tedbirleri uygulama konusunda uyarırken vatandaşları da bilgilendirdi.

“HER ŞEY BİZİM SAĞLIĞIMIZ İÇİN”

Denetlemeler ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Tahsin Özcan, “Coronavirüs tedbirleri kapsamında belediyemiz zabıta ekiplerince ve jandarma karakol komutanlığınca beldemizde bulunan marketlerde sosyal mesafeye uygunluk kontrolü yapılmıştır. Her şey bizim sağlığımız için. Evimizde kalalım” dedi.