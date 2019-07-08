Her şey Bolu için

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünün birimleri Bolu halkının huzuru için gece gündüz demeden, hem trafik hem de asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Trafik ekipleri özellikle emniyet kemeri ve abart egzoz kullanan sürücülerine yönelik kontrollerini sürdürürken, asayiş ekipleri de kimlik kontrolü yaparak aranan şahıslar üzerine çalışma yapıyorlar.

Şehir merkezinin ana arterleri üzerinde yapılan uygulamalarda trafik ekipleri ile asayiş ekipleri, halkın huzurunu sağlamak amacıyla sürücülere ve araç içerisindeki yolculara bilgilendirme de de bulundular. Yetkililer, trafik ve asayiş uygulamalarının devam edeceğini bildirdiler.