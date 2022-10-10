Her şey Bolu için

Haber: Erdal Tanrıverdi

“Huzurlu bir Bolu için bilgilendirmeye devam” sloganıyla yola çıkan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında vatandaşları bilgilendirmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla, şehrin her yerinde çalışmalar sürdürüyor.

Yapılan farkındalık çalışmalarında Özdilek alışveriş merkezi, Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali, 4 mahalle muhtarlığı, 7 işyeri, 5 kamu kurumu, 1 taksi durağı, 5 Semt Pazarı ziyaret edildi. Yapılan ziyaretlerde; “Kadına EL-KAL-KA-MAZ”, “Her şey Daha Güvenli Bir Bolu İçin”, “Mutluluğa Kurşun Sıkma” konulu afişlerden toplam 32 adet asıldı.

“Bedava Peynir Fare Kapanında Olur, Dolandırılmayın”, “Kadına EL-KAL-KA-MAZ” , “El Ele Verelim Şiddeti Önleyelim KADES (Kadın Destek Mobil Uygulaması)” , “Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar” , “Silahlar Patlamasın Hayatlar Solmasın” , “Eğlenceniz Hüzne Dönüşmesin” broşürlerinden toplam 622 adet dağıtıldı ve bilgilendirme faaliyetleri toplamda 923 kişiye ulaştı.