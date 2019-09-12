Her şey çocuklarımız için

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce Bolu Şoförler Odası Başkanlığı ev sahipliğinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı başlaması münasebetiyle taşımalı eğitimlerde kullanılan araçlar dahil tüm okul servis araçları şoförleri ve rehber personele yönelik trafik güvenliği farkındalığının artırılması amacıyla servis şoförü ve rehber personele yönelik bilgilendirme eğitimi verildi. Düzenlenen toplantıya Şoförler Odası Başkanı Orhan Fırat, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy, Bolu Trafik Şube Müdürü Ali Çalışkan, Milli Eğitim Şube Müdürü Recep Kaçmaz, Belediye Başkanlığı temsilcisi İsmail Civelek ve il Jandarma komutanlığından astsubay Mehmet Akif Şen katıldı.

Okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrencilerle Kreş Gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri devam eden çocukların taşıma faaliyetlerinin düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla okul servis araçlarında aranacak şartlar okul servis araçlarında taşımacılığın şartları ve yükümlülükleri okul servis araçları sürücülerinin şartları ile sorumlulukları rehber personel şartları sorumlulukları güvenli sürüş , servis şoförünün uyacağı trafik kuralları , Emniyet kemerinin önemi ile Okul servis araçlarının denetimi hakkında bilgilendirme yapılarak servis şoförleri ile rehber personelin soruları cevaplandırıldı

2019-2020 eğitim öğretim yılında eğitim ve denetim faaliyetleri öğretim yılı süresince öğrencilerimizin güvenli bir trafik ortamında ulaşımlarını sağlanmak amacıyla belirtilen tedbirler titizlikle alınıp uygulanacağı trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür yardımcısı Aydın Aksoy tarafından özellikle vurgulandı.