Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Hastane Caddesi üzerinde yıllardır eğitim ve öğretim veren Bolu’nun en eki okullarından olan Sakarya İlkokulu ile Ortaokulu öğrencileri, okul giriş ve çıkışlarında zor anlar yaşamaya başladı. Öğreniciler karşıdan karşıya geçerken bazı araçların kırmızı ışık yanmasına rağmen öğrencilere yol verilmediğini tespit eden Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görev yapan trafikçi amcalar, okul önünde uygulama yaparak, öğrencilere yol vermeyen sürücülere ceza yağdırdı.

BAS GEÇ BUTONU ÇALIŞMIYOR

Okulun ön kısmında ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi merdivenlerinin bulunduğu kaldırımda bulunan, sorumluluğu ise Bolu Belediyesine ait olan ve öğrencilerin karşıdan karşıya geçmek için kullandığı bas geç butonunun çalışmadığı trafik ekipleri tarafından tespit edildi. Bu durumu fark eden ekipler olay yerinde bir rapor tutarak, raporu üst makama sundu. Daha sonra rapor Bolu Belediyesine göndererek arızanın bir ön giderilmesini ve öğrencilerin hizmetine açılmasını istedi.

VELİLER TARAFINDAN SEVİNÇLE KARŞILANDI

Sakarya İlkokulu ve Ortaokulunda öğrenim gören yüzlerce öğrencinin can güvenliğini sağlamak için okul giriş ve çıkış saatlerinde okul önüne gelen trafikçi amcalar, öğrencileri kendi gözetimlerinde karşıdan karşıya geçirmeleri hem okulların idarecileri hem de velileri sevindirdi. Veliler bazı araç sürücülerinin kırmızı ışığa dikkat etmeden yollarına devam ettikleri ve bu yüzden çocukların ölüm veya yaralanma tehlikesi ile karşı karşıya geldiklerini, yapılan uygulamanın sevindirici olduğunu dile getirirken trafik yetkilileri de Sakarya ilk ve ortaokulunun yanı sıra tüm okulların önlerinde trafik ekiplerinin giriş-çıkış saatlerinde görev yaptıklarını belittiler.