Haber: Aysun BEYKOZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Bakanlığını kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu’na mazbatası verilmiş ve İmamoğlu Başkanlık koltuğuna oturmuştu. Ne var ki AK Parti, Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz ederek, İmamoğlu’nun Başkanlığının iptal edilmesini talep etmişti.

Günler süren görüşmeler sonrası YSK sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını iptal etmiş, İmamoğlu’nun mazbatası elinden almış, seçimlerin 23 Haziran 2019 tarihinde yeniden yapılmasına karar verilmişti. Seçimin iptal edilmesin ardından Türkiye genelinde İmamoğlu destekler yağmaya başlanmış ve sosyal medya dan YSK tepki yağarken, İmamoğlu’na da destekler verilmişti. Bu olaya Bolu’dan güzel bir destek geldi.

Geçtiğimiz yıllarda Karacasu Yolu üzerindeki evinin bahçesine Atatürk fotoğraflarını asan CHP eski Parti Meclis üyesi İlker Karaoğulları’da İmamoğlu’na destek vererek evinin bahçesine bu sefer de; “Her şey çok güzel olacak” pankartını asarak, İmamoğlu’nun yalnız olmadığını gösterdi.