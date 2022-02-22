

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Odun Dışı Ürünler Şube Müdürü Seyfettin Kiniş, Seben Orman İşletme Müdürü Osman Kara, Orman İşletme Şefi Mehmet Ali Apaaydın ve Orman Mühendisi Barbaros Çidem, Seben ilçesine giderek ormanlık alanlarda incelemelerde bulundu. Seben İlçe Belediye Başkanı Fatih Kavak eşliğinde Solaklar Kayaevlerinin bitişiğinde bulunan Guz deresi kanyonunu gezen Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri gerekli notları aldı ve çalışmalar için yola koyuldu. Seben İlçe Belediye Başkanı Fatih Kavak, sosyal medya hesabı üzerinden “Her şey daha güzel bir Seben için” paylaşımında bulundu.