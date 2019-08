Her şey Karacasu için

Haber: C. Kutay AYKAN

DOĞALGAZ

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında en kullanılabilir olan doğal gazın beldemize gelme süreci için yapılan anlaşmanın süresi 5 yıl olarak planlanmıştır. Çalışmayı yürüten firmanın ve belediye ekiplerimizin yüksek gayreti ve halkımızın anlayışlı bekleyişiyle 2 ay gibi kısa bir sürede doğal gazın beldemizde yaklaşık %90 oranında dağıtımı yapılıp, kullanılmaya başlaması sağlanmıştır. Doğal gaz altyapısının tamamlanamadığı karayolları sahasına isabet eden Kaplıca Caddesi ve Seben Caddesi ile ilgili Karayolları ve Aksa Doğalgaz A.$ ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Bu çalışmaların bir an önce ilgili firma tarafından tamamlanması ve sonuçlandırılması gerekmektedir.

YOLLAR

Doğal gazın beldemize gelme sürecinde yollarımızda oluşan tahribat, havaların ısınmasıyla birlikte asfaltlama ve Kilitli Parke Taşı çalışmasıyla giderilecektir. Bu noktada çalışmalara başlanmış olup, ekiplerimiz hızla Parke Taşı döşeme işini tamamlamak üzere gayretlerini sürdürmektedirler.

DERELER

Mevcut iki deremizin Büyüksu deresine kadar olan haritaları oluşturuldu. Projemiz DSİ'ye sunularak tamamlandı. Proje ihalesinin yapılmasının ardından derelerimizi ıslah edeceğiz. 2019 yılı yatırımlarında Türkiye'de 18. sıradayız.

OKUL

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimine azami seviyede gereken önemi vermekteyiz. Mevcut okulun yıkılıp, yeni okul binasının yapımı 1 yıl içerisinde tamamlanacaktır. Bu süreçte ve sonrasında çocuklarımızın eğitim ve öğretimi için okulumuza gereken destek sağlanacaktır. Yıkım gerçekleşmiş olup, yeni inşaat ile birlikte önümüzdeki yıl tamamlanması öngörülmektedir. Fen Lisesi konusunda da belediye olarak 8500m2 alanlı arsa tahsis ettik, bu alan Okul Alanı olarak ilan edildi. Mevcut konjonktürde Milli Eğitim Müdürlüğü ile iştişare içerisindeyiz, proje çalışması devam etmektedir.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

31.000 m2 arazi üzerinde 320 yataklı bir fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinin beldemize kazandırılması için proje onaylanmış olup birinci ihale gerçekleşmiştir. Şu an itibariyle ikinci ihale aşamasında bulunmaktayız. imar planı, proje aşaması ve ruhsat süreci sonrası hastanenin tamamlanmasıyla birlikte beldemiz halkına yeni bir iş sahası kazandırılacaktır.

İMAR

Köy tüzel kişiliğinde yerleşik alanda yapılan ilk yerleşimle hâlihazırda mevcut halini koruduğu ve uygulama görmediği için, yola terkleri yapılmadığından o noktada imar yolları gerektiği gibi açılamamaktadır. Burada vatandaşların hisseli duruma düşmemesi, mağduriyet yaşamaması için 18. Madde imar uygulamasını uygulayamıyoruz. Ancak yeni yapılaşmada terkleri sağlanarak yapılaşma yoluna gidilebilmektedir. Çevre düzenlemesi ile uygulama görmüş parsellerde ivedilikle imar yollarını açıyoruz ve yine aynı şekilde uygulama görür görmez gerekli altyapı sağlanarak yolları açmaya devam edeceğiz.

TERMAL OTELLER

Bölgemize hâlihazırda yapılacak yatırımların arasında, Orman Bölge Müdürlüğü'nün 53 dönüm arazisine 700 yataklı 5 yıldızlı termal otel projesi için zemin etütleri yapıldı. Proje çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca yanı başında bir sağlık merkezi düşünülmektedir ve o kısım da tasarım aşamasındadır.

Hamamçayırı'nda 5 yıldızlı termal otelin inşaatı devam etmektedir. En kısa zamanda bitirilmesi öngörülmektedir. Yıldız Otel'in yanı başında 5 yıldızlı termal otel projesinde arazi çalışmaları sonuçlanmıştır ve proje aşamasına gelinmiştir. Yanında bulunan 5.300m2lik arazi alınmış, bu alanda projeye sağlık merkezi olarak kazandırılması planlanmaktadır. Daha önce Ulusal basında da değindiğim üzere Karacasu'ya yapılacak her türlü yatırımda iş adamlarımıza, yatırımcılara kanunlar çerçevesinde her türlü kolaylığı sağlayacağımızı temin ederiz. Beldemize yapılacak her türlü yatırım, her zaman bu bölgeyi ileriye taşıyacaktır. Karacasu cazibe merkezi olmaya devam edecektir. Bizim amacımız; Bolu nasıl batı yönünde gelişmişse, güney yönünde de geliştirerek öncelikle Karacasu'yu sonra Bolu'yu ileriye taşımaktır. Bunun için termal kaynak üzerinde olmamız ve milli parklara olan konumumuz beldemize avantaj sağlamaktadır. Bolumuz nasıl İzzet Baysal Kenti olarak anılıyor ve biz bununla gurur duyuyorsak; bizim de hedefimiz Karacasu Beldemizin "Türkiye'nin Termal Kenti" olarak anılmasıdır. Bizim de en büyük hedefimiz budur.

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2019, 11:46