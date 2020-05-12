Haber: BMA

Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, göreve gelmesinin hemen ardından ilçenin tanıtımı ve kültürel özelliklerini ön plana çıkarmak için çalışmalara başladı. Bu kapsamda Başkan Tekemen’in girişimleri ile ilçeye özgü bir taş olan kalsedon taşının işlenmesi için bir atölye oluşturuldu. Açılan atölyede kalsedon taşından üretilen takılar belediyenin katıldığı etkinliklerde satışa sunularak ilçenin tanıtımına katkı sağlamaya başladı.

“HER ŞEY KIBRISCIK İÇİN”

Kalsedon taşı atölyesinde çalışmalar aralıksız devam ederken Tekemen yaptığı açıklamada atölyede yerel halk oyunları ekibi için takı üretiminin de başladığını bildirdi. Tekemen açıklamasında, “Kıbrıscık Belediyesi kalsedon taşı atölyesinde yerel halk oyunları ekipleri için geleneksel takıların üretimine başladık. Kuşak ve tepeliklerin yapımını bitirdik. Sıra kültür merkezinde üretilecek giysilerde. Her şey Kıbrıscık için” dedi.