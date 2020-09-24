Her Şey Sağlık İçin Kıbrıscık İçin

İçişleri Bakanlığı’nın “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla 16 Eylülde yayınladığı genelge kapsamında Kıbrıscık ilçemizde korona virüs denetimleri devam ediyor.

Geniş kapsamlı yapılan denetimlere, Seben Kaymakamı ve Kıbrıscık İlçe Kaymakam Vekili Süleyman BAKAN, Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, Jandarma Komutanı Seyfettin Tuna ve Emniyet Amiri Onur Tüzer de katılıyor.

Denetimlerin önemle ve itiyatla devam ettiğini söyleyen Tekemen, “ilçemizde kaymakamlık, jandarma ve emniyet ekipleri ve belediyeye bağlı birçok birimin katılımıyla maske, hijyen ve sosyal mesafe denetimi yaptık. Denetimlerimizi hayatımızın her alanını kapsayacak şekilde sürdürüyoruz. Korona virüs’ün ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren ilçemizde önemli tedbirler alıyoruz.Kıbrıscık ilçemizin esnafı da bu konuda çok duyarlı. İlçe olarak maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine uyuyoruz. Kıbrıscık bu konuda hassas ve tedbirli. Periyodik olarak jandarma ve emniyet ekiplerimizle alandayız. Vatandaşlarımızı ve iş yerlerini sürekli kontrol ediyoruz. Denetimlerimiz devam edecek. Her şey Sağlık için Kıbrıscık için” ifadelerini kullandı.