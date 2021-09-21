Her şey sağlıklı patates üretimi için

Haber: Erdal Tanrıverdi

İlimizin marka değerlerinden biri olan ve lezzetiyle şöhreti Bolu sınırlarını aşan, üreticimizin tartışmasız birinci tercihi olan patateste sağlıklı ve verimli üretimi sağlamak adına Tarım il müdürlüğü teknik personeli sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde önde gelen patates üreticisi illerde gerçekleştirilen ve Bolu Tarım İl Müdürlüğünce yürütülmekte olan proje kapsamında karantina etmeni olan Patates halka çürüklüğü ve Patates kahverengi çürüklüğü hastalıklarıyla ilgili olarak vejetasyon süresince makroskobik incelemeleri düzenli olarak yapılıyor. İlimiz genelinden örnekleme yapılarak 44 adet üreticiden alınan 200’er adet yumru numuneleri analizleri yapılmak üzere Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.

Yapılan bu çalışmayla beraber Bolu da yemeklik patates üretimini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek hedeflenmektedir.