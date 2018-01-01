Haber: Kasım ŞAHİN

Kardelen meydanında yapılan 2018 yılına girme kutlamalarına Suriyeli vatandaşlar damgasını vurdu. 7’den 70’e yaklaşık 300 Suriyeli vatandaş Noel baba kıyafetleri ve ellerindeki darbukalarla hem çalıp hem de şarkı söyleyerek girmeleri büyük dikkat çekti. Meydanda gece geç saatlere kadar hiçbir Bolulu vatandaş görülmezken Suriyeli vatandaşlar gönüllerince eğlenerek 2018 yılına girdiler.

İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Asayiş Şubesi, Asayiş Ekipler Amirliği, Polis Özel Harekat Timleri, TEM, KOM ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri sabaha kadar Valilik binası önü ile Kardelen Meydanında görev yaptılar.

Suriyeli vatandaşlar yanlarında getirdikleri dilek fenerlerini yakıp havaya bırakırken, küçük Suriyeli çocuklar balonlarla doyasıya oynadılar. Çocuğuna Noel baba şapkası giydiren ve kendisi de kırmızı beyaz kıyafet giyen bir anne güzelliğiyle ilgi odağı oldu. Bazı Suriyeli genç kızlarda arabaların üstüne oturarak poz verdiler.