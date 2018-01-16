Haber: Ceylan Beykoz

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ekiplerince yaban hayvanları için tabiata 120 kg ot ve yonca bırakıldı. Zorlu kış koşullarında yemleme çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler hazırladıkları yonca balyaları ile çuvallar içindeki otları yaban hayvanlarının geçiş noktalarına serpti. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan yetkililer, "Özellikle bazı bölgelere araç çıkmadığı zaman yemleri helikopterle atıyoruz. Dolayısıyla yaban hayatını koruyoruz. Çok yoğun ve ağır geçen kış koşullarında yaban hayvanları yiyecek bulamıyor. Onları da korumamız lazım. Sokaktaki kedi ve köpek gibi hayvanlar için de belediyelere ciddi destekler veriyoruz” dediler.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ekipleri kış boyunca onlarca ton yemi doğal yaşamı desteklemek için tabiata bırakacaklar.