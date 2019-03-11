Her şeyi anlatan fotoğraf

İlimizde son günlerde Alaaddin Yılmaz’ın CHP Belediye Başkan adayı Tanju Özcan’ı desteklediği söylentileri her geçen gün kulaktan kulağa yayılırken, bu ikilinin hemen hemen her açılışta bir araya gelip, fotoğraf karelerinde yer alması, bu söylentilerin doğruluğunu gösteren bir nitelikte.

Ancak, 3 dönemdir AK Partiden Belediye Başkanlığını yürüten ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dördüncü dönem belediye başkanlığı adaylığına aday gösterilmeyen Başkan Yılmaz, sanki partisine sırt çevirir gibi sürekli olarak Tanju Özcan’la görüntü vermekten geri kalmıyor. Dikkat çeken bir konu ise Alaaddin Yılmaz’ın katıldığı açılışlara AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin’in katılmaması, CHP adayı Tanju Özcan’ın ise Başkan Yılmaz’la bir arada olması merak konusu oldu.

Bolu Belediyesi eski Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İsmail Şentürk’ün ve kursiyerleri tarafından yapılan eserlerin sergilendiği sergide Başkan Yılmaz’ın ceketinin önünü ilikleyip, bir şeyler anlatmasına karşın Özcan’ın elini paltosunun içine sokup onu dinlemiş ve yanlarında Başkan Yardımcı Emine Davarcıoğlu’nun bulunması çok dikkat çekici bir fotoğraf oldu. Bu açılışta bir dikkat çeken bir diğer konu da CHP Belediye Başkan adayı Tanju Özcan’ın, burada yaptığı konuşmada; “Merak etme başkanım, ben başkan seçildiğimde bıraktığın hizmetleri aynı yerden devam edeceğim” açıklaması oldu. Bakalım önümüzdeki günlerde bu ikili arasında nasıl bir gelişmeler olacak bizde merakla bekliyoruz.