Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Dünya genelinde yaşanan savaşlar en çok çocukları etkiliyor. Bunun dram dolu bir örneği Bolu’da yaşandı. Suriye’deki iç savaştan dolayı ailesiyle birlikte Bolu’ya sığınmak zorunda kalan küçük bir çocuk, ailesine ekonomik katkıda bulunmak için soğuk havada kağıt mendil satmak zorunda kalırken, diğer bir tarafta ise savaşın ne olduğunu ve acılarını hiç mi hiç yaşamayan iki küçük arkadaşın dondurma yiyerek, Suriyeli çocuğun önünden geçmesi her şeyi anlatan bu fotoğrafı ortaya çıkarttı.

İzzet Baysal Caddesi üzerinde buz gibi bir havada kağıt mendil satarak ekmek parası kazanmaya çalışan küçük Suriyeli çocuk, bir taraftan kazandığı parayı saymaya çalışırken diğer bir taraftan da montunun şapkasını başına geçirerek soğuktan korunmaya çalışması gözlerden kaçmadı. Küçük Suriyeli çocuk saatlerce elindeki kağıt mendili satıp ekmek parası kazanmaya çalışması sırasında objektifimize öyle bir kare düştü ki, bundan etkilenmemek elde değildi. Bir tarafta ekmek parası kazanmaya çalışan ve savaş yüzünden daha çocukluğunu yaşayamayan küçük Suriyeli, diğer bir tarafta da anne ve babalarından aldıkları harçlıklarla dondurma alıp yiyen küçük çocuklar. İşte her şeyi anlatan bu fotoğraf.