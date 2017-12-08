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Bildiğiniz gibi bazı günlerde bazı insanlar için özel etkinlikler düzenlenir tıpkı 3 Aralık dünya engelliler günü ve içinde bulunduğumuz engelliler haftasında olduğu gibi. Ancak bu etkinlikleri düzenlerken her ayrıntıya dikkat etmelisiniz. Çünkü etkinliklere çağırdığınız insanların özel olduklarını unutmamalısınız

Şimdi izin verirseniz size geçtiğimiz 3 Aralık Pazar günü bir etkinlikte yaşadıklarımı ve gördüklerimi anlatmak istiyorum.

Geçtiğimiz cumartesi günü telefonum çaldı. Arayan Highway alışveriş merkezinden bir yetkiliydi. “Biz engelliler günü için aile ve sosyal politikalar bakanlığı ile birlikte bir etkinlik hazırladık sizi de etkinliğimize bekliyoruz dediler. Bende bu özel davet için teşekkür ederek. tamam geleceğim dedim. Pazar günü etkinliğe katılmak için yola çıktım.

Highway AVM’nin önüne geldiğimde neredeyse tüm engelli park yerlerinin dolu olduğunu gürdüm. Yanlış saymadıysam 8 ya da 10 engelli park yeri vardı ve bunlarında dolu olması normaldi. çünkü o gün oraya bir sürü engelli arkadaşımız gelecekti. Ancak hemen düğün ve toplantı salonunun önünde boş bırakılmış park yerleri vardı. Görevlinin yanına giderek “bu park yerleri niye boş diye sordum?” Buraya protokol gelecek onun için ayırdık dedi. Gülümsedim, “buraya bu kadar engelli arkadaş gelecek madem yer ayrılabiliyor o gün için engelli arkadaşlara daha çok park yeri ayrılamaz mıydı?” diye düşündüm. Neyse biraz zorda olsa park yeri bulduk.

Highway düğün ve toplantı salonundaki yerimize otururduk. Etkinlik başlamadan önce oradaki hava süperdi. Engelli arkadaşlarımız bu senenin en popüler şarkısı Erik dalı ile gönüllerince dans edip eğlendiler. Bende onları hayranlıkla izledim. Derken protokol geldi ve etkinlik başladı. Protokol erkânı konuşmalar yaptı.

Bu konuşmalar esnasında yan masamızda işaret dili ile birbirlerine bir şeyler anlatan çocuklar dikkatimi çekti. Keşke dedim, keşke sahnede işaret dili bilen bir arkadaşımızı olsaydı ve o konuşmaları duymayan arkadaşlarımızda anlasaydı. Aslında buda yapılabilirdi çünkü salonda gösteriler için gelmiş işaret dili bilen arkadaşlar vardı.

Neyse konuşmalar bitti. Etkinliğe destek verenler sahneye çağırılarak plaket verildi. Son olarak paralimpik olimpiyatlarında dünya ikincisi olan milli sporcularımız Ömer Aşık ve Merve Nur Eroğlu ödül almak için çağırıldı. Ancak ödüllerini sahneye çıkıp alamadılar. Sahnenin önünde almak zorunda kaldılar. Niye biliyor musunuz? Çünkü sahneye tekerlekli sandalye ile çıkabilecekleri bir yer yoktu. İşin tuhafı da şampiyonların yerde ödül almaları herkese çok normal geldi. Salonda benden başka bu durumu fark eden ve duruma sinirlenen yok gibiydi.

Şimdi buradan tüm protokol üyelerine ve etkinliği düzenleyen yetkililere bir şey sormak istiyorum. Bu olay protokolün ve yetkililerin gözü önünde oldu. Beş dakika önce kürsüde konuştuklarınızın ve 3 Aralık etkinliğinin bu olaydan sona ne kıymeti kaldı? Hani biz engelleri aşmak için oradaydık. Daha Dünya çapında derece yapmış milli sporcularımızı bile sahneye çıkartamıyoruz. Ki o çocukların o sahnenin üstünde ödül almak herkesten çok hakkı, hepimize başarılarıyla örnek olan insanlar onlar.

Kusura bakmayın ama o gün beni bir engellenen olarak bu olay çok rahatsız etti ve sinirlendirdi. Çünkü bu arkadaşlarımızın ödül alacağı önceden belli niye birileri düşünüp sahneye bir rampa yaptırmayı akıl etmedi?

Diğer rahatsız edici bir ayrıntıda “engel tanımaz müzik ritim grubu” sahnedeyken yetkililerin gösteri bitmeden çocukları indirmeye çalışmasıydı. İyide o gün bu arkadaşlarımızın günü değil miydi? Bu arkadaşlarımızın gösterileri niye yarıda kesmek istenildi anlamadım.

Şimdi birileri “Onur yeter ne biçim izlemişsin etkinliği her ayrıntıyı yakalamışsın diyecek.” Belki de bir daha beni çağırmayacaklar ama ne yapıyım ben böyleyim. Ayrıntılara dikkat ederim. Çünkü bazı engelleri ancak ayrıntılı düşündüğünüzde aşabilirsiniz

Bakın arkadaşlar amacım kimseyi kırmak ve üzmek değil! Tam tersi böyle etkinliklerin daha güzel olması için daha dikkatli olunsun ve etkinlikler daha güzel olsun istiyorum. Çünkü bazı şeyler insanlara yemek yedirmekle, insanlara ödül verdim demekle olmuyor. Eğer 3 Aralıkta çıkıp biz engelleri aşmak için buradayız diyorsanız daha dikkatli olup anlatmaya çalıştığım şeylerin farkında olmalısınız ki, dediğiniz gibi engelleri hep birlikte aşabilelim.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem Gazetesi





