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24 Kasım 2017 Cuma
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    • Her takıma böyle bir Hanna lazım

    Bolu Belediyespor kadın voleybol takımı ile Numunespor ile arasında oynana müsabakayı seyretmeyi gittiğimde, birden bire yıllar öncesine gittim.

    24 Kasım 2017 Cuma 08:56
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    Her takıma böyle bir Hanna lazım

     Bende yıllar spor yaptım ve en güzel oynadığım spor branşı ise voleyboldur. Ticaret Lisesinde oynarken 3 yıl üst üste Bolu il şampiyonu olmuştuk. Okulumuzu grup maçlarında temsil ettik. Bende çok iyi bir smaçördüm. Evet bu maçı izledim, yıllardır da voleybol müsabakası izlemiyordum. Bolu Belediyespor kadın voleybol takımında sırtında Hanna(10) yazan Ukranya’lıHanna Kyrychenko’yu seyretme imkanı buldum. Çok iyi bir smaçör ve çok iyi bir servis atıcı. Belediyespor ile Numunespor arasında 4 setlik çok heyecan verici bir maç oldu. Kadın Voleybol takımımız maçı 3-1 kazanmayı başardı. Bu başarıda ki en büyük pay HANNA’ya aitti. Takımı sürükleyen, sayı üstüne sayı alan takımı için canla başla çalışan bir HANNA’yı seyretme imkanı bulmaktan da çok mutlu oldum. Köşemin başlığında kullandığım gibi her takıma böyle HANNA lazım. Takım adeta Hanna üzerine kurulmuş durumda. Hanna’dan başka bir de Tetyana isimli kadın voleybolcumuz var. Gerçekten bu ikiliyi seyretmek büyük bir zevk. Bundan sonra Belediyespor Kadın Voleybol müsabakalarını kaçırmamaya çalışacağım.

    BÜLENT HOCA YILLAR SONRA BOLU’DA

    Her iki takım arasındaki müsabakayı heyecanla izlerken bir ara Numunespor’un hocası Bülent Karslıoğlu’na takıldı. Hocanın siması hiç yabancı gelmiyordu. Maç boyunca da düşünüp durdum ama bir türlü çıkartamadım. Maç sonunda Bolu’nun en başarılı hakemi, voleybolla yatıp kalkan, gençleri bu spora yönelten, hakemlerin ağabeyi Murat Arslanata’nın yanına gidip hocayı sordum. Bülent hocanın yıllar önce Bolu’da görev yaptığını öğrendim. Murat kardeşim beni hemen Bülent hocayla tanıştırdı. Kısa süren bir sohbet sonrası Bülent Hocanın 20012002 yıllarında Bolu’da bulunduğunu GENTAŞ Kadın voleybol takımını çalıştırdığını ve GENTAŞ’ı süper lige çıkartan hocanın kendisi olduğunu vurgulaması üzerine gerçekten çok mutlu oldum. Bir anda kendisine kanım ısındı, yüz göre tanıyor gibi hissettiğim Bülent Hoca’nın Bolu’da görev yaptığını öğrenmek bile benim için sevinç kaynağı oldu. Çalıştırdığı takımın çok genç olduğunu ve sporcularının zamanla tecrübeleneceklerini, Belediyespor’un ise tam bir takım olduğunu vurgulayan Bülent Hoca’ya bu köşemden sevgilerimi yolluyorum.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyespor, Kadın, Voleybol, Takımı

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