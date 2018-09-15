banner133

banner128

banner120
15 Eylül 2018 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Her yaş grubu için sağlıklı besin kaynağı

    Beyaz et sektöründe öncü kuruluşlardan olan Beypiliç, tavuk etinin faydalarını hazırladığı kısa bir video ile 5 maddede anlattı.

    15 Eylül 2018 Cumartesi 20:50
    Bu haber 47 kez okundu
    Her yaş grubu için sağlıklı besin kaynağı

    Haber: Gönül Olutürk

    Beyaz et sektöründe başta ilimiz olmak üzere ülkemizin zirve kuruluşlarından olan Beypiliç, tavuk etiyle alakalı kısa bir video hazırladı. “5 Maddede Neden Tavuk Eti?” başlığıyla yayınlanan videoda tavuk etinin faydalarına dikkat çekildi. Beypiliç’ten yapılan açıklamada, “Sağlıklı nesiller için kaliteli ve güvenli gıda üretimi en birincil sorumluluğumuzdur” ifadeleri yer aldı. Tavuk etinin her yaş grubu için sağlıklı, ekonomik ve lezzetli bir besin kaynağı olduğuna dikkat çekilen video tavuk etinin faydaları şu maddelerle sıralandı:

    “Anne adayları ve çocukların gelişimi için önemli bir protein deposudur.

    Tavuk tüketimi koroner kalp hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltır.

    Vücudun sağlıklı gelişimi ve bağışıklık sistemi için vitamin kaynağıdır.

    Liflerinin kısa olmasından dolayı hazmı kolay bir et çeşididir.

    Kolay hazırlanır, sıcak ve soğuk tüketilebilir.”

    Anahtar Kelimeler: Beyaz, Et, Sektöründe, öncü, Kuruluşlardan

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu İŞTE O OKULDA YAŞANANLAR !!!
  • AYHAN DEMİRCİ AYHAN DEMİRCİ Patates Ekecek Üretici Kalmayacak
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KİTABI YÜZÜNDEN OKUMAK -2-
  • ÖMER ERU ÖMER ERU TRAFİK DURUMUMUZ
  • METE FERAH METE FERAH BOLU DEĞİŞİYOR!
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan DOST KAZANMA SANATI
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ak Parti G. Merkezinin Bolu Saha Çalışmasından Çarpıcı Sonuçlar
  • Mustafa Cop Mustafa Cop CHP“ PM” Üyesi Sn.“EMECAN” Bolulularlaydı…
  • Aydın Hitit Aydın Hitit BOŞ HAFTADAN AKILDA KALANLAR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım YAZIK OLDU TÜRKÜN DEVLETİNE
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İçimizden Biri…
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu EY MÜSLÜMAN, Sen kimsin?Senin aslın,esasın, cevherin ne?
  • İlhami Candemir İlhami Candemir NOSTALJİK YAZI BİZİM MAHALLE(KÖY)
  • Suat Tosun Suat Tosun BİR BAŞKA CEVİZ : AMERİKAN KARA CEVİZİ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura ÜÇ MAÇ DOKUZ PUAN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sevinç ve Hüzün (ANALİZ)
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR DÜŞÜNCEM VAR DAĞLAR KADAR DELİ OLMAK İŞTEN DEĞİL
  • NAZIM BAŞ NAZIM BAŞ Sağlıkta Dönüşüm Programı finansal inceleme,
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım YKS İSTATİSTİKLERİ
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR GÖZDEN KAÇANLAR
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Kanapiçe Koyu Hadisesi ve Atatürk’ün Bolu’ya Gelişi..
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Mitingler sandığın aynası değil
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124