Haber: Gönül Olutürk

Beyaz et sektöründe başta ilimiz olmak üzere ülkemizin zirve kuruluşlarından olan Beypiliç, tavuk etiyle alakalı kısa bir video hazırladı. “5 Maddede Neden Tavuk Eti?” başlığıyla yayınlanan videoda tavuk etinin faydalarına dikkat çekildi. Beypiliç’ten yapılan açıklamada, “Sağlıklı nesiller için kaliteli ve güvenli gıda üretimi en birincil sorumluluğumuzdur” ifadeleri yer aldı. Tavuk etinin her yaş grubu için sağlıklı, ekonomik ve lezzetli bir besin kaynağı olduğuna dikkat çekilen video tavuk etinin faydaları şu maddelerle sıralandı:

“Anne adayları ve çocukların gelişimi için önemli bir protein deposudur.

Tavuk tüketimi koroner kalp hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltır.

Vücudun sağlıklı gelişimi ve bağışıklık sistemi için vitamin kaynağıdır.

Liflerinin kısa olmasından dolayı hazmı kolay bir et çeşididir.

Kolay hazırlanır, sıcak ve soğuk tüketilebilir.”