Her yaştan öğrenci eğitim alıyor

Haber: Nesrin Altuntaş

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla Bolu İl Müdürlüğü ve İzzet Baysal Halk Eğitimi Merkezi düzenlediği; klavye teknikleri, çocuk bakım elemanı, doğalgaz, okuma-yazma öğretimi ve temel eğitimi ve benzeri farklı alanda kurslar, usta öğreticilerimizin öncülüğünde 7'den 70'e her yaş için bireysel ve mesleki alanda bilgi, beceri ve deneyim kazandırmaya devam ediyor.

Halk Eğitim Merkezleri’nde verilen kurslara kayıt başvurusunda bulunmak için Bolu Halk Eğitim Merkezi’ne ait internet sayfasından Kurs Başvuru sistemine giriş yapılabilir.