Her yer dondu

Haber: C. Kutay Aykan

Kar yağdı yağacak derken Cumartesi sabahı vatandaşlar gözlerine yoğun karla açtı. Aileler çoluk çocuk demeden gün boyu karın keyfini çıkartırken, bu seferde vatandaşlar pazartesi sabahına yoğun sis ve yolların buz tutmuş haliyle karşılaşmış oldular.

Pazarı pazartesi gününe bağlayan gece yılın en soğuk derecesine kadar düştü. Gece yarısı ısı – 10 dereceye kadar düşerken, bazı evlerin su saatleri ile cadde üzerindeki kökez çeşmeleri dondu. Birde buna sabah sisi eklenmiş oldu.

Yetkililer, aşırı buzlanmaya karşı vatandaşları uyararak, yolda yürürken kesinlikle elleriniz ceplerinizde olmasın, her hangi bir düşmeye karşın bu durum büyük tehlike arz edebilir. Saçak atalarının da kullanılmaması gerekmekte. Öğle saatlerinde güneşin hafifte olsa kendisini göstermesiyle buz sarkıtları düşebilir ve ağır yaralanma ile ölümlere neden olabilir. Kesinlikle çok buzlu yolların kullanılmaması gerekmektedir, açıklamasında bulundular. Ayrıca, astım ve bronşit rahatsızlığı olan vatandaşların dışarıya çıkmaması tavsiye edildi.